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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ghafir Ayah 34
Ghafir
34
40:34
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٤
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌۭ مُّرْتَابٌ ٣٤
وَلَقَدۡ
ﱁ
جَآءَكُمۡ
ﱂ
يُوسُفُ
ﱃ
مِن
ﱄ
قَبۡلُ
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱆ
فَمَا
ﱇ
زِلۡتُمۡ
ﱈ
فِي
ﱉ
شَكّٖ
ﱊ
مِّمَّا
ﱋ
جَآءَكُم
ﱌ
بِهِۦۖ
ﱍﱎ
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
هَلَكَ
ﱑ
قُلۡتُمۡ
ﱒ
لَن
ﱓ
يَبۡعَثَ
ﱔ
ٱللَّهُ
ﱕ
مِنۢ
ﱖ
بَعۡدِهِۦ
ﱗ
رَسُولٗاۚ
ﱘﱙ
كَذَٰلِكَ
ﱚ
يُضِلُّ
ﱛ
ٱللَّهُ
ﱜ
مَنۡ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
مُسۡرِفٞ
ﱟ
مُّرۡتَابٌ
ﱠ
٣٤
ﱡ
"And olsun ki, Yusuf da, daha önce, size belgelerle gelmişti. Size getirdiği şeylerden şüphelenip durmuştunuz. Sonunda Yusuf ölünce, Allah onun ardından hiçbir peygamber göndermeyecek demiştiniz. Allah, aşırı şüpheciyi işte böylece saptırır."
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Tafsir Fathul Majid
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