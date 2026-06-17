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Muhammad
8
47:8
والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ٨
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًۭا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ٨
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İnkar edenlere ise, yıkım ve yokluk olsun! Allah onların işlerini boşa çıkarır.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨)
] وه ئهوانهیشی كه كافر بوونه زهرهرمهندی و تیاچوون و بهدبهختی بۆ ئهوان وه ئهگهر كردهوهی چاكیشیان ههبێ له دونیا خوای گهوره بهتاڵی ئهكاتهوه.