Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 8
Maryam
8
19:8
قال رب انى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا ٨
قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌۭ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًۭا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّۭا ٨
قَالَ
ﲃ
رَبِّ
ﲄ
أَنَّىٰ
ﲅ
يَكُونُ
ﲆ
لِي
ﲇ
غُلَٰمٞ
ﲈ
وَكَانَتِ
ﲉ
ٱمۡرَأَتِي
ﲊ
عَاقِرٗا
ﲋ
وَقَدۡ
ﲌ
بَلَغۡتُ
ﲍ
مِنَ
ﲎ
ٱلۡكِبَرِ
ﲏ
عِتِيّٗا
ﲐ
٨
ﲑ
Zekeriya: "Rabbim! Karım kısır, ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.