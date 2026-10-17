Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Maryam Ayah 6

[ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ] تا ببێ به میراتگری من و میراتگری ئالی یهعقوب له میراتی زانست و زانیارى و پێغهمبهرایهتی نهك میراتی ماڵ، لهبهر ئهوهی زهكهریا - صلى الله عليه وسلم - خۆی كهسێكی ههژار بووهو دارتاش بووه، وه پێغهمبهرانیش لهوه گهورهترن كه داوای منداڵ بكهن بۆ ئهوهی كه ببێ به میراتگری ماڵ و سهروهت و سامانیان، وه كهس نابێت به میراتگرى پێغهمبهران و ئهوهى بهجێى دههێڵن دهبێت به صهدهقه [ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦) ] وه ئهی پهروهردگار ئهو مناڵهی كه پێم ئهبهخشی منداڵێك بێ كه خۆت وه بهندهكانیش لێی ڕازی بن له دین و ڕهوشت و ئهخلاقی.