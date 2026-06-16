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Maryam
32
19:32
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ٣٢
وَبَرًّۢا بِوَٰلِدَتِى وَلَمْ يَجْعَلْنِى جَبَّارًۭا شَقِيًّۭا ٣٢
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Çocuk: "Ben şüphesiz Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe namaz kılmamı, zekat vermemi ve anneme iyi davranmamı emretti. Beni bedbaht bir zorba kılmadı. Doğduğum günde, öleceğim günde, dirileceğim günde bana selam olsun" dedi.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي
] وه فهرمانم پێ كراوه به چاكهكردن لهگهڵ دایكمدا (لهبهر ئهوهی باوكی نهبووه تهنها باسی دایكی ئهكات) [
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢)
] وه خوای گهوره منی وا لێ نهكردووه كهسێكی لووتبهرزو خۆبهگهورهزان بم وه سهرپێچی خوای گهوره یان دایكم بكهم یان ئازاری دایكم بدهم.