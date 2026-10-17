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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Maryam Ayah 10
Maryam
10
19:10
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠
قَالَ
ﲡ
رَبِّ
ﲢ
ٱجۡعَل
ﲣ
لِّيٓ
ﲤ
ءَايَةٗۖ
ﲥﲦ
قَالَ
ﲧ
ءَايَتُكَ
ﲨ
أَلَّا
ﲩ
تُكَلِّمَ
ﲪ
ٱلنَّاسَ
ﲫ
ثَلَٰثَ
ﲬ
لَيَالٖ
ﲭ
سَوِيّٗا
ﲮ
١٠
ﲯ
Zekeriya "Rabbim! Öyleyse bana bir alamet ver" dedi. Allah: "Senin alametin, sağlam ve sıhhatli olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır" buyurdu.
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