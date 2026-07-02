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Al-Ma'idah
104
5:104
واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباوهم لا يعلمون شييا ولا يهتدون ١٠٤
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا۟ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًۭٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠٤
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
تَعَالَوۡاْ
إِلَىٰ
مَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
وَإِلَى
ٱلرَّسُولِ
قَالُواْ
حَسۡبُنَا
مَا
وَجَدۡنَا
عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ
أَوَلَوۡ
كَانَ
ءَابَآؤُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
شَيۡـٔٗا
وَلَا
يَهۡتَدُونَ
١٠٤
Onlara, "Gelin Allah'ın indirdiği Kitap'a ve peygambere uyun" dendiğinde, "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter" derler; ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyseler?
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[
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
] وه كاتێك بانگیان بكهیت بڵێی: وهرن بۆ لای ئهو قورئانه پیرۆزهی كه خوای گهوره دایبهزاندووه وه وهرن بۆ لای پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - [
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
] ئهیانووت: ئێمه ئهوهی كه باوك و باپیرانی خۆمان لهسهری بینیوه ئهوهمان بهسهو ئیمان به قورئان و به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ناهێنین و دینی باوك و باپیرانمان بهسه [
أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤)
] ئایا نازانن كه باوك و باپیرانی ئهوان زانیاریان بههیچ شتێك نهبووه وه لهسهر هیدایهت و ڕێگای ڕاست نهبوونه بهڵكو لهسهر نهزانی و شهریك دانان بوونه بۆ خوای گهوره ئیتر چۆن ئهبێت شوێنیان بكهون، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر حهرامێتى لاسایی كردنهوهو چاولێكردنى كوێرانهى بێ بهڵگه، بهڵكو مرۆڤـ دهبێت شوێنى بهڵگه بكهوێت).