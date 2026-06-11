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Al-Layl
2
92:2
والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
تَجَلَّىٰ
٢
Açılıp aydınlattığı zaman gündüze and olsun.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (٢)
] وە سوێند ئەخوات بە ڕۆژ كاتێك كە دەرئەكەوێ و ئاشكرا ئەبێ و ڕووناكییەكەی تاریكی شەو ناهێڵێت و ئەیبات .
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran