Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
ﱁ
هَٰذَا
ﱂ
رَحۡمَةٞ
ﱃ
مِّن
ﱄ
رَّبِّيۖ
ﱅﱆ
فَإِذَا
ﱇ
جَآءَ
ﱈ
وَعۡدُ
ﱉ
رَبِّي
ﱊ
جَعَلَهُۥ
ﱋ
دَكَّآءَۖ
ﱌﱍ
وَكَانَ
ﱎ
وَعۡدُ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
حَقّٗا
ﱑ
٩٨
ﱒ
Zülkarneyn: "İşte bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin tayin ettiği zaman gelince onu yerle bir eder; Rabbimin verdiği söz gerçektir" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.