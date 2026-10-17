Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 97
Al-Kahf
97
18:97
فما اسطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا ٩٧
فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًۭا ٩٧
فَمَا
ﳫ
ٱسۡطَٰعُوٓاْ
ﳬ
أَن
ﳭ
يَظۡهَرُوهُ
ﳮ
وَمَا
ﳯ
ٱسۡتَطَٰعُواْ
ﳰ
لَهُۥ
ﳱ
نَقۡبٗا
ﳲ
٩٧
ﳳ
Artık Yecüc ve Mecüc onu ne aşabildiler ve ne de delip geçebildiler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.