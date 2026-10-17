Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 96
Al-Kahf
96
18:96
اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ٩٦
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًۭا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًۭا ٩٦
ءَاتُونِي
ﳕ
زُبَرَ
ﳖ
ٱلۡحَدِيدِۖ
ﳗﳘ
حَتَّىٰٓ
ﳙ
إِذَا
ﳚ
سَاوَىٰ
ﳛ
بَيۡنَ
ﳜ
ٱلصَّدَفَيۡنِ
ﳝ
قَالَ
ﳞ
ٱنفُخُواْۖ
ﳟﳠ
حَتَّىٰٓ
ﳡ
إِذَا
ﳢ
جَعَلَهُۥ
ﳣ
نَارٗا
ﳤ
قَالَ
ﳥ
ءَاتُونِيٓ
ﳦ
أُفۡرِغۡ
ﳧ
عَلَيۡهِ
ﳨ
قِطۡرٗا
ﳩ
٩٦
ﳪ
"Rabbimin bana verdikleri sizinkinden daha iyidir. Bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir sed yapayım. Bana demir kütleleri getirin" dedi. Bunlar iki dağın arasını doldurunca: "Körükleyin" dedi. Demirler akkor haline gelince; "Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.