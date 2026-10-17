Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 94
Al-Kahf
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُواْ
ﲴ
يَٰذَا
ﲵ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
يَأۡجُوجَ
ﲸ
وَمَأۡجُوجَ
ﲹ
مُفۡسِدُونَ
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
فَهَلۡ
ﲽ
نَجۡعَلُ
ﲾ
لَكَ
ﲿ
خَرۡجًا
ﳀ
عَلَىٰٓ
ﳁ
أَن
ﳂ
تَجۡعَلَ
ﳃ
بَيۡنَنَا
ﳄ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳅ
سَدّٗا
ﳆ
٩٤
ﳇ
Dediler ki: Zülkarneyn! Doğrusu Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.