Arabic Tanweer Tafseer Tefsir: Al-Kahf Ayah 92

﴿كَذَلِكَ﴾ الكافُ لِلتَّشْبِيهِ، والمُشَبَّهُ بِهِ شَيْءٌ تَضَمَّنَهُ الكَلامُ السّابِقُ بِلَفْظِهِ أوْ مَعْناهُ. والكافُ ومَجْرُورُها يَجُوزُ أنْ يَكُونَ شِبْهَ جُمْلَةٍ وقَعَ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّياقُ، أيْ تَشْبِيهًا مُماثِلًا لِما سَمِعْتَ. واسْمُ الإشارَةِ يُشِيرُ إلى المَحْذُوفِ لِأنَّهُ كالمَذْكُورِ لِتَقَرُّرِ العِلْمِ بِهِ، والمَعْنى: مَن أرادَ تَشْبِيهَهُ لَمْ يُشَبِّهْهُ بِأكْثَرِ مِن أنْ يُشَبِّهَهُ بِذاتِهِ عَلى طَرِيقَةِ ما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿وكَذَلِكَ جَعَلْناكم أُمَّةً وسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] في سُورَةِ البَقَرَةِ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ جُزْءَ جُمْلَةٍ حُذِفَ أحَدُ جُزْءَيْها والمَحْذُوفُ مُبْتَدَأٌ. والتَّقْدِيرُ: أمْرُ ذِي القَرْنَيْنِ كَذَلِكَ، أيْ كَما سَمِعْتَ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ صِفَةً لِقَوْمًا أيْ قَوْمًا كَذَلِكَ القَوْمُ الَّذِينَ وجَدَهم في مَغْرِبِ الشَّمْسِ، أيْ في كَوْنِهِمْ كُفّارًا، وفي تَخْيِيرِهِ في إجْراءِ أمْرِهِمْ عَلى العِقابِ أوْ عَلى الإمْهالِ. ويَجُوزُ أنْ يَكُونَ المَجْرُورُ جُزْءَ جُمْلَةٍ أيْضًا جُلِبَتْ لِلِانْتِقالِ مِن كَلامٍ إلى كَلامٍ فَيَكُونَ فَصْلَ خِطابٍ كَما يُقالُ: هَذا الأمْرُ كَذا. وعَلى الوُجُوهِ كُلِّها فَهو اعْتِراضٌ بَيْنَ جُمْلَةِ ( ﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتّى إذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ﴾ [الكهف: ٨٩] إلَخْ، وجُمْلَةُ (﴿ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا حَتّى إذا بَلَغَ بَيْنَ السُّدَّيْنِ﴾) إلَخْ. . * * * (ص-٣٠)﴿وقَدْ أحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْرًا﴾ هَذِهِ الجُمْلَةُ حالٌ مِنَ الضَّمِيرِ المَرْفُوعِ في (ثُمَّ اتَّبَعَ) . وما لَدَيْهِ: ما عِنْدَهُ مِن عَظَمَةِ المُلْكِ مِن جُنْدٍ وقُوَّةٍ وثَرْوَةٍ. والخُبْرُ بِضَمِّ الخاءِ وسُكُونِ المُوَحَّدَةِ: العِلْمُ والإحاطَةُ بِالخَبَرِ. كِنايَةٌ عَنْ كَوْنِ المَعْلُومِ عَظِيمًا بِحَيْثُ لا يُحِيطُ بِهِ عِلْمًا إلّا عَلّامُ الغُيُوبِ.