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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 88
Al-Kahf
88
18:88
واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ٨٨
وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًۭا ٨٨
وَأَمَّا
ﱷ
مَنۡ
ﱸ
ءَامَنَ
ﱹ
وَعَمِلَ
ﱺ
صَٰلِحٗا
ﱻ
فَلَهُۥ
ﱼ
جَزَآءً
ﱽ
ٱلۡحُسۡنَىٰۖ
ﱾﱿ
وَسَنَقُولُ
ﲀ
لَهُۥ
ﲁ
مِنۡ
ﲂ
أَمۡرِنَا
ﲃ
يُسۡرٗا
ﲄ
٨٨
ﲅ
"Haksızlık yapana azap edeceğiz, sonra Rabbine döndürülür, onu görülmemiş bir azaba uğratır; ama inanıp yararlı iş işleyene, mükafat olarak güzel şeyler vardır, ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleriz" dedi.
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