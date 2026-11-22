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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 82
Al-Kahf
82
18:82
واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذالك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ٨٢
وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌۭ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًۭا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا ٨٢
وَأَمَّا
ﲪ
ٱلۡجِدَارُ
ﲫ
فَكَانَ
ﲬ
لِغُلَٰمَيۡنِ
ﲭ
يَتِيمَيۡنِ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲰ
وَكَانَ
ﲱ
تَحۡتَهُۥ
ﲲ
كَنزٞ
ﲳ
لَّهُمَا
ﲴ
وَكَانَ
ﲵ
أَبُوهُمَا
ﲶ
صَٰلِحٗا
ﲷ
فَأَرَادَ
ﲸ
رَبُّكَ
ﲹ
أَن
ﲺ
يَبۡلُغَآ
ﲻ
أَشُدَّهُمَا
ﲼ
وَيَسۡتَخۡرِجَا
ﲽ
كَنزَهُمَا
ﲾ
رَحۡمَةٗ
ﲿ
مِّن
ﳀ
رَّبِّكَۚ
ﳁﳂ
وَمَا
ﳃ
فَعَلۡتُهُۥ
ﳄ
عَنۡ
ﳅ
أَمۡرِيۚ
ﳆﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
تَأۡوِيلُ
ﳉ
مَا
ﳊ
لَمۡ
ﳋ
تَسۡطِع
ﳌ
عَّلَيۡهِ
ﳍ
صَبۡرٗا
ﳎ
٨٢
ﳏ
"Duvar ise, şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı; babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin içyüzleri budur."
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