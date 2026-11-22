Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 77
Al-Kahf
77
18:77
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لاتخذت عليه اجرا ٧٧
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًۭا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًۭا ٧٧
فَٱنطَلَقَا
ﱛ
حَتَّىٰٓ
ﱜ
إِذَآ
ﱝ
أَتَيَآ
ﱞ
أَهۡلَ
ﱟ
قَرۡيَةٍ
ﱠ
ٱسۡتَطۡعَمَآ
ﱡ
أَهۡلَهَا
ﱢ
فَأَبَوۡاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
يُضَيِّفُوهُمَا
ﱥ
فَوَجَدَا
ﱦ
فِيهَا
ﱧ
جِدَارٗا
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
أَن
ﱪ
يَنقَضَّ
ﱫ
فَأَقَامَهُۥۖ
ﱬﱭ
قَالَ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شِئۡتَ
ﱰ
لَتَّخَذۡتَ
ﱱ
عَلَيۡهِ
ﱲ
أَجۡرٗا
ﱳ
٧٧
ﱴ
Yine yola koyuldular; sonunda vardıkları bir kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı, bu ikisini misafir etmek istemedi. İkisi, şehrin içinde yıkılmağa yüz tutan bir duvar gördüler, Musa'nın arkadaşı onu doğrultuverdi; Musa: "Dileseydin buna karşı bir ücret alabilirdin" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.