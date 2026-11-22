Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 73
Al-Kahf
73
18:73
قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ٧٣
قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًۭا ٧٣
قَالَ
ﳊ
لَا
ﳋ
تُؤَاخِذۡنِي
ﳌ
بِمَا
ﳍ
نَسِيتُ
ﳎ
وَلَا
ﳏ
تُرۡهِقۡنِي
ﳐ
مِنۡ
ﳑ
أَمۡرِي
ﳒ
عُسۡرٗا
ﳓ
٧٣
ﳔ
Musa: "Unuttuğum için bana çıkışma, gücümün yetmediği şeyden beni sorumlu tutma" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.