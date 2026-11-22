Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 71
Al-Kahf
71
18:71
فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جيت شييا امرا ٧١
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا رَكِبَا فِى ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا إِمْرًۭا ٧١
فَٱنطَلَقَا
ﲰ
حَتَّىٰٓ
ﲱ
إِذَا
ﲲ
رَكِبَا
ﲳ
فِي
ﲴ
ٱلسَّفِينَةِ
ﲵ
خَرَقَهَاۖ
ﲶﲷ
قَالَ
ﲸ
أَخَرَقۡتَهَا
ﲹ
لِتُغۡرِقَ
ﲺ
أَهۡلَهَا
ﲻ
لَقَدۡ
ﲼ
جِئۡتَ
ﲽ
شَيۡـًٔا
ﲾ
إِمۡرٗا
ﲿ
٧١
ﳀ
Bunun üzerine kalkıp gittiler; sonunda bir gemiye bindiklerinde, o gemiyi deliverdi; Musa: "Gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir şey yaptın" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.