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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 63
Al-Kahf
63
18:63
قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ٦٣
قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًۭا ٦٣
قَالَ
ﱎ
أَرَءَيۡتَ
ﱏ
إِذۡ
ﱐ
أَوَيۡنَآ
ﱑ
إِلَى
ﱒ
ٱلصَّخۡرَةِ
ﱓ
فَإِنِّي
ﱔ
نَسِيتُ
ﱕ
ٱلۡحُوتَ
ﱖ
وَمَآ
ﱗ
أَنسَىٰنِيهُ
ﱘ
إِلَّا
ﱙ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﱚ
أَنۡ
ﱛ
أَذۡكُرَهُۥۚ
ﱜﱝ
وَٱتَّخَذَ
ﱞ
سَبِيلَهُۥ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡبَحۡرِ
ﱡ
عَجَبٗا
ﱢ
٦٣
ﱣ
O da: "Bak sen! Kayalığa vardığımızda balığı unutmuştum. Bana onu hatırlamamı unutturan ancak şeytandır. Balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmiş" dedi.
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Tafsir Fathul Majid
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