[ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ ] گهنجهكه وتى: كاتێك كه گهیشتینه لای ئهو تاوێره لای به یهكگهیشتنی ههردوو دهریاكه من لهوێ ماسیهكهم لهبیر كرد [ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ] وه لهبیریشم نهكرد تهنها شهیتان بوو وای لێ كردم كه لهبیری بكهم وه ههواڵت پێ بدهم كه ماسییهكه لهوێوه ڕۆیشته ناو دهریاكه [ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (٦٣) ] وه ڕێگای خۆی گرت و چووه ناو دهریاكه زۆر به شێوازێكی سهرسوڕهێنهر زیندوو بووهوهو چووه ناوی .