{بەسەرهاتی موساو خدر (سەڵاتو سەلامی خوایان لێ بێت)} [ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ] وه موسى پێغهمبهر - صلى الله عليه وسلم - كاتێك كه ئهو گهنجهی لهگهڵیدا بوو كه (یوشهع بن نون) بوو كه خزمهتی موسای ئهكردو زانستى لێ وهرئهگرت موسى - صلى الله عليه وسلم - پێی فهرموو: بهردهوام ئهڕۆم تا ئهگهمه شوێنی بهیهك گهیشتنی ههردوو دهریاكه، كه وتراوه: (دهریای ئوردن و دهریای قهلزهمه)، یاخود (كهنداوی سویس و كهنداوی عهقهبه)یه، یان وتراوه: له لای (طه نجه) یه [ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠) ] یاخود كاتێكی درێژ ئهڕۆم، كاتێك كه پرسیار له موسى - صلى الله عليه وسلم - كرا كێ زاناترین كهسه؟ وتی: من، خوای گهوره وهحی بۆ نارد نهخێر كهسێك ههیه له تۆ شارهزاتره لهو شوێنهیه له (مجمع البحرین) بڕۆ بۆ لای .