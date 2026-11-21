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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 57
Al-Kahf
57
18:57
ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا ٥٧
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَـٰتِ رَبِّهِۦ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِىَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓا۟ إِذًا أَبَدًۭا ٥٧
وَمَنۡ
ﱺ
أَظۡلَمُ
ﱻ
مِمَّن
ﱼ
ذُكِّرَ
ﱽ
بِـَٔايَٰتِ
ﱾ
رَبِّهِۦ
ﱿ
فَأَعۡرَضَ
ﲀ
عَنۡهَا
ﲁ
وَنَسِيَ
ﲂ
مَا
ﲃ
قَدَّمَتۡ
ﲄ
يَدَاهُۚ
ﲅﲆ
إِنَّا
ﲇ
جَعَلۡنَا
ﲈ
عَلَىٰ
ﲉ
قُلُوبِهِمۡ
ﲊ
أَكِنَّةً
ﲋ
أَن
ﲌ
يَفۡقَهُوهُ
ﲍ
وَفِيٓ
ﲎ
ءَاذَانِهِمۡ
ﲏ
وَقۡرٗاۖ
ﲐﲑ
وَإِن
ﲒ
تَدۡعُهُمۡ
ﲓ
إِلَى
ﲔ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲕ
فَلَن
ﲖ
يَهۡتَدُوٓاْ
ﲗ
إِذًا
ﲘ
أَبَدٗا
ﲙ
٥٧
ﲚ
Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılmışken onlardan yüz çeviren ve önceden yaptıklarını unutan kimseden daha zalim var mıdır? Kuran'ı anlarlar diye kalblerine örtüler, kulaklarına da ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da asla doğru yolagelmezler.
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