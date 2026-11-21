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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 51
Al-Kahf
51
18:51
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
۞ مَّآ
ﲩ ﲪ
أَشۡهَدتُّهُمۡ
ﲫ
خَلۡقَ
ﲬ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲭ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
خَلۡقَ
ﲰ
أَنفُسِهِمۡ
ﲱ
وَمَا
ﲲ
كُنتُ
ﲳ
مُتَّخِذَ
ﲴ
ٱلۡمُضِلِّينَ
ﲵ
عَضُدٗا
ﲶ
٥١
ﲷ
Oysa Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında ve ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurdum. Saptıranları hiçbir işte asla yardımcı da edinmedim.
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