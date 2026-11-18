Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 5
Al-Kahf
5
18:5
ما لهم به من علم ولا لابايهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ٥
مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۢ وَلَا لِـَٔابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةًۭ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًۭا ٥
مَّا
ﱁ
لَهُم
ﱂ
بِهِۦ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
عِلۡمٖ
ﱅ
وَلَا
ﱆ
لِأٓبَآئِهِمۡۚ
ﱇﱈ
كَبُرَتۡ
ﱉ
كَلِمَةٗ
ﱊ
تَخۡرُجُ
ﱋ
مِنۡ
ﱌ
أَفۡوَٰهِهِمۡۚ
ﱍﱎ
إِن
ﱏ
يَقُولُونَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
كَذِبٗا
ﱒ
٥
ﱓ
Allah'ın çocuk edindiğine dair ne kendilerinin ve ne de babalarının bir bilgisi vardır. Ağızlarından çıkan söz ne büyük iftiradır. Onlar yalnız ve yalnız yalan söylerler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.