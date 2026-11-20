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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 45
Al-Kahf
45
18:45
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ٤٥
وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًۭا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقْتَدِرًا ٤٥
وَٱضۡرِبۡ
ﳎ
لَهُم
ﳏ
مَّثَلَ
ﳐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳑ
ٱلدُّنۡيَا
ﳒ
كَمَآءٍ
ﳓ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳔ
مِنَ
ﳕ
ٱلسَّمَآءِ
ﳖ
فَٱخۡتَلَطَ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
نَبَاتُ
ﳙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳚ
فَأَصۡبَحَ
ﳛ
هَشِيمٗا
ﳜ
تَذۡرُوهُ
ﳝ
ٱلرِّيَٰحُۗ
ﳞﳟ
وَكَانَ
ﳠ
ٱللَّهُ
ﳡ
عَلَىٰ
ﳢ
كُلِّ
ﳣ
شَيۡءٖ
ﳤ
مُّقۡتَدِرًا
ﳥ
٤٥
ﳦ
Onlara, dünya hayatı misalinin tıpkı şöyle olduğunu anlat: Gökten indirdiğimiz su ile yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine karışır, ama sonunda rüzgarın savuracağı çerçöpe döner. Allah her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır.
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