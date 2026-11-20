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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 44
Al-Kahf
44
18:44
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
ﳃ
ٱلۡوَلَٰيَةُ
ﳄ
لِلَّهِ
ﳅ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳆﳇ
هُوَ
ﳈ
خَيۡرٞ
ﳉ
ثَوَابٗا
ﳊ
وَخَيۡرٌ
ﳋ
عُقۡبٗا
ﳌ
٤٤
ﳍ
İşte burada kudret ve hakimiyet, varlığı gerçek olan Allah'ındır. Mükafatlandırma bakımından hayırlı olan da, sonuçlandırma yönünden hayırlı olan da O'dur.
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