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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 43
Al-Kahf
43
18:43
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمۡ
ﲷ
تَكُن
ﲸ
لَّهُۥ
ﲹ
فِئَةٞ
ﲺ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲻ
مِن
ﲼ
دُونِ
ﲽ
ٱللَّهِ
ﲾ
وَمَا
ﲿ
كَانَ
ﳀ
مُنتَصِرًا
ﳁ
٤٣
ﳂ
Ona, Allah'tan başka yardım edebilecek adamları da yoktu, kendi kendini de kurtaramadı.
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