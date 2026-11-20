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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 42
Al-Kahf
42
18:42
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَأُحِيطَ
ﲣ
بِثَمَرِهِۦ
ﲤ
فَأَصۡبَحَ
ﲥ
يُقَلِّبُ
ﲦ
كَفَّيۡهِ
ﲧ
عَلَىٰ
ﲨ
مَآ
ﲩ
أَنفَقَ
ﲪ
فِيهَا
ﲫ
وَهِيَ
ﲬ
خَاوِيَةٌ
ﲭ
عَلَىٰ
ﲮ
عُرُوشِهَا
ﲯ
وَيَقُولُ
ﲰ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲱ
لَمۡ
ﲲ
أُشۡرِكۡ
ﲳ
بِرَبِّيٓ
ﲴ
أَحَدٗا
ﲵ
٤٢
ﲶ
Nitekim, ürünleri yok edildi; bağın altüst olmuş çardakları karşısında, sarfettiği emeğe içi yanarak ellerini oğuşturup "Keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım" diyordu.
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