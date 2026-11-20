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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 30
Al-Kahf
30
18:30
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠
إِنَّ
ﲃ
ٱلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُواْ
ﲅ
وَعَمِلُواْ
ﲆ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲇ
إِنَّا
ﲈ
لَا
ﲉ
نُضِيعُ
ﲊ
أَجۡرَ
ﲋ
مَنۡ
ﲌ
أَحۡسَنَ
ﲍ
عَمَلًا
ﲎ
٣٠
ﲏ
İyi hareket edenin ecrini zayi etmeyiz. Doğrusu, inanıp yararlı iş yapanlara, işte onlara, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bilezikler takınırlar, ince ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerek tahtları üzerinde otururlar. Ne güzel bir mükafat ve ne güzel yaslanacak yer!
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