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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 3
Al-Kahf
3
18:3
ماكثين فيه ابدا ٣
مَّـٰكِثِينَ فِيهِ أَبَدًۭا ٣
مَّٰكِثِينَ
ﳊ
فِيهِ
ﳋ
أَبَدٗا
ﳌ
٣
ﳍ
Hamd Allah'a mahsustur ki, kendi katından şiddetli bir baskını haber vermek ve yararlı iş yapan müminlere, içinde temelli kalacakları güzel bir mükafatı müjdelemek ve: "Allah çocuk edindi" diyenleri uyarmak için kuluna eğri bir taraf bırakmadığı dosdoğru Kitap'ı indirmiştir.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.