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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 23
Al-Kahf
23
18:23
ولا تقولن لشيء اني فاعل ذالك غدا ٢٣
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَا۟ىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌۭ ذَٰلِكَ غَدًا ٢٣
وَلَا
ﲊ
تَقُولَنَّ
ﲋ
لِشَاْيۡءٍ
ﲌ
إِنِّي
ﲍ
فَاعِلٞ
ﲎ
ذَٰلِكَ
ﲏ
غَدًا
ﲐ
٢٣
ﲑ
Herhangi bir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım" deme. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de: "Umulur ki, Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir."
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.