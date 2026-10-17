Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Kahf Ayah 108
Al-Kahf
108
18:108
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ١٠٨
خَـٰلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًۭا ١٠٨
خَٰلِدِينَ
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لَا
ﲻ
يَبۡغُونَ
ﲼ
عَنۡهَا
ﲽ
حِوَلٗا
ﲾ
١٠٨
ﲿ
Orada temelli kalırlar, başka bir yere gitmek istemezler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.