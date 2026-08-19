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Tefsir: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
إِنِّي
قَتَلۡتُ
مِنۡهُمۡ
نَفۡسٗا
فَأَخَافُ
أَن
يَقۡتُلُونِ
٣٣
Musa: "Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder, çünkü beni yalanlamalarından korkarım" dedi.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی پهروهردگار من كاتی خۆی كهسێكم لێ كوشتوون [
فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣)
] وه لهوه ئهترسێم كه ئهوانیش من بكوژنهوهو تۆڵهم لێ بسهنن.