Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Qasas 28:24
Al-Qasas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقَىٰ
لَهُمَا
ثُمَّ
تَوَلَّىٰٓ
إِلَى
ٱلظِّلِّ
فَقَالَ
رَبِّ
إِنِّي
لِمَآ
أَنزَلۡتَ
إِلَيَّ
مِنۡ
خَيۡرٖ
فَقِيرٞ
٢٤
Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: "Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَسَقَى لَهُمَا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئاوی به ئاژهڵهكانیان دا (ئهوان بهردهكهیان خستهوه سهر بیرهكه به ده كهس نهبێت لا نابرا موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهتهنها لایبرد چونكه زۆر بههێز بوو) [
ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
] پاشان چووه سێبهرى دارێك و دانیشت [
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤)
] فهرمووی: ئهی پهروهردگار خێرم پێ بكه من زۆر پێویستم به خێرو چاكهی تۆیه (پێ پهتى و زۆر برسی بوو، وه ئافرهتهكان گوێیان لێبوو).