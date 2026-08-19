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Tefsir: Al-Qasas 28:21
Al-Qasas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
مِنۡهَا
خَآئِفٗا
يَتَرَقَّبُۖ
قَالَ
رَبِّ
نَجِّنِي
مِنَ
ٱلۡقَوۡمِ
ٱلظَّٰلِمِينَ
٢١
Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim! Beni zalim milletten kurtar" dedi.
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{موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- ميسر جێدێلێت بهرهو مهديهن} [
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
] دیسان موسى -
صلی الله علیه وسلم
- له میصر دهرچوو بهڵام ئهترسا له زاڵمهكان كه تۆڵهی لێ بسهننهوه، وه چاودێریشی ئهكردو ئاوڕى دهدایهوه نهوهكو بێن و پێی بگهن [
قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١)
] وتی: ئهی پهروهردگار ڕزگارم بكه لهم قهومه زاڵم و ستهمكارانه.