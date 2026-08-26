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Tefsir: Al-Qamar 54:13
Al-Qamar
13
54:13
وحملناه على ذات الواح ودسر ١٣
وَحَمَلْنَـٰهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍۢ وَدُسُرٍۢ ١٣
وَحَمَلۡنَٰهُ
عَلَىٰ
ذَاتِ
أَلۡوَٰحٖ
وَدُسُرٖ
١٣
Onu, tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik; inkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣)
] وە نوح و صلى الله علیه وسلم باوەڕدارانمان هەڵگرت لەسەر ئەو لەوح و دارانە (دُسُر) واتە: كەشتییەكە كە لە دارو بزمار پێكهاتبوو .