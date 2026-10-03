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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Inshiqaq Ayah 25
Al-Inshiqaq
25
84:25
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون ٢٥
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ ٢٥
إِلَّا
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
أَجۡرٌ
ﱇ
غَيۡرُ
ﱈ
مَمۡنُونِۭ
ﱉ
٢٥
ﱊ
Yalnız, inanıp yararlı işler işleyenlere, onlara, kesintisiz ecir vardır.
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