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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Infitar Ayah 19
Al-Infitar
19
82:19
يوم لا تملك نفس لنفس شييا والامر يوميذ لله ١٩
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌۭ لِّنَفْسٍۢ شَيْـًۭٔا ۖ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍۢ لِّلَّهِ ١٩
يَوۡمَ
ﲚ
لَا
ﲛ
تَمۡلِكُ
ﲜ
نَفۡسٞ
ﲝ
لِّنَفۡسٖ
ﲞ
شَيۡـٔٗاۖ
ﲟﲠ
وَٱلۡأَمۡرُ
ﲡ
يَوۡمَئِذٖ
ﲢ
لِّلَّهِ
ﲣ
١٩
ﲤ
O gün, kimsenin kimseye hiçbir fayda sağlamayacağı bir gündür. O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.
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