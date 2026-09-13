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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Ibrahim Ayah 1
Ibrahim
1
14:1
الر كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ١
الٓر ۚ كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١
الٓرۚ
ﱒﱓ
كِتَٰبٌ
ﱔ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﱕ
إِلَيۡكَ
ﱖ
لِتُخۡرِجَ
ﱗ
ٱلنَّاسَ
ﱘ
مِنَ
ﱙ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﱚ
إِلَى
ﱛ
ٱلنُّورِ
ﱜ
بِإِذۡنِ
ﱝ
رَبِّهِمۡ
ﱞ
إِلَىٰ
ﱟ
صِرَٰطِ
ﱠ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱡ
ٱلۡحَمِيدِ
ﱢ
١
ﱣ
Elif, Lam, Ra; Bu, Allah'ın izniyle, insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övülmeğe layık, göklerde ve yerde olanların sahibi Allah'ın yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır. Uğrayacakları çetin azabdan dolayı vay kafirlerin haline!
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