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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Hud Ayah 9
Hud
9
11:9
ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لييوس كفور ٩
وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةًۭ ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ ٩
وَلَئِنۡ
ﲍ
أَذَقۡنَا
ﲎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲏ
مِنَّا
ﲐ
رَحۡمَةٗ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
نَزَعۡنَٰهَا
ﲓ
مِنۡهُ
ﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
لَيَـُٔوسٞ
ﲖ
كَفُورٞ
ﲗ
٩
ﲘ
And olsun ki, insana nimetimizi tattırır sonra onu ondan çekip alırsak, o şüphesiz umutsuz bir nanköre döner.
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