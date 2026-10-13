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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Hud Ayah 19
Hud
19
11:19
الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخرة هم كافرون ١٩
ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًۭا وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ١٩
ٱلَّذِينَ
ﳎ
يَصُدُّونَ
ﳏ
عَن
ﳐ
سَبِيلِ
ﳑ
ٱللَّهِ
ﳒ
وَيَبۡغُونَهَا
ﳓ
عِوَجٗا
ﳔ
وَهُم
ﳕ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳖ
هُمۡ
ﳗ
كَٰفِرُونَ
ﳘ
١٩
ﳙ
Bunlar Allah'ın yolundan alıkorlar ve o yolu eğriltmeğe çalışırlar; işte onlar ahireti inkar edenlerdir.
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