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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Hud Ayah 16
Hud
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
لَيۡسَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱻ
إِلَّا
ﱼ
ٱلنَّارُۖ
ﱽﱾ
وَحَبِطَ
ﱿ
مَا
ﲀ
صَنَعُواْ
ﲁ
فِيهَا
ﲂ
وَبَٰطِلٞ
ﲃ
مَّا
ﲄ
كَانُواْ
ﲅ
يَعۡمَلُونَ
ﲆ
١٦
ﲇ
İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.
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