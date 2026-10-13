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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Hud Ayah 14
Hud
14
11:14
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَإِلَّمۡ
ﱕ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فَٱعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّمَآ
ﱙ
أُنزِلَ
ﱚ
بِعِلۡمِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
وَأَن
ﱝ
لَّآ
ﱞ
إِلَٰهَ
ﱟ
إِلَّا
ﱠ
هُوَۖ
ﱡﱢ
فَهَلۡ
ﱣ
أَنتُم
ﱤ
مُّسۡلِمُونَ
ﱥ
١٤
ﱦ
Söylediğinizi yapamazlarsa, bilin ki o, ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. O'ndan başka tanrı yoktur, artık müslümansınız değil mi?
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