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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Hud Ayah 12
Hud
12
11:12
فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضايق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ١٢
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌۭ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌ ١٢
فَلَعَلَّكَ
ﲳ
تَارِكُۢ
ﲴ
بَعۡضَ
ﲵ
مَا
ﲶ
يُوحَىٰٓ
ﲷ
إِلَيۡكَ
ﲸ
وَضَآئِقُۢ
ﲹ
بِهِۦ
ﲺ
صَدۡرُكَ
ﲻ
أَن
ﲼ
يَقُولُواْ
ﲽ
لَوۡلَآ
ﲾ
أُنزِلَ
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
كَنزٌ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
جَآءَ
ﳃ
مَعَهُۥ
ﳄ
مَلَكٌۚ
ﳅﳆ
إِنَّمَآ
ﳇ
أَنتَ
ﳈ
نَذِيرٞۚ
ﳉﳊ
وَٱللَّهُ
ﳋ
عَلَىٰ
ﳌ
كُلِّ
ﳍ
شَيۡءٖ
ﳎ
وَكِيلٌ
ﳏ
١٢
ﳐ
Putperestlerin: "Ona bir hazine indirilmeli veya yanında bir melek gelmeli değil miydi?" demelerinden senin kalbin daralır ve belki de sana vahyolunanın bir kısmını terkedecek olursun. Sen ancak bir uyarıcısın, Allah her şeye vekildir.
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