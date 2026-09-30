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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Hadid Ayah 10
Al-Hadid
10
57:10
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولايك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ١٠
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ١٠
وَمَا
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
أَلَّا
ﲷ
تُنفِقُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
سَبِيلِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
وَلِلَّهِ
ﲼ
مِيرَٰثُ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲿﳀ
لَا
ﳁ
يَسۡتَوِي
ﳂ
مِنكُم
ﳃ
مَّنۡ
ﳄ
أَنفَقَ
ﳅ
مِن
ﳆ
قَبۡلِ
ﳇ
ٱلۡفَتۡحِ
ﳈ
وَقَٰتَلَۚ
ﳉﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
أَعۡظَمُ
ﳌ
دَرَجَةٗ
ﳍ
مِّنَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
أَنفَقُواْ
ﳐ
مِنۢ
ﳑ
بَعۡدُ
ﳒ
وَقَٰتَلُواْۚ
ﳓﳔ
وَكُلّٗا
ﳕ
وَعَدَ
ﳖ
ٱللَّهُ
ﳗ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﳘﳙ
وَٱللَّهُ
ﳚ
بِمَا
ﳛ
تَعۡمَلُونَ
ﳜ
خَبِيرٞ
ﳝ
١٠
ﳞ
Göklerin ve yerin mirasçısı Allah olduğu halde, Allah yolunda siz niçin sarf etmiyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce sarfeden ve savaşan kimseler, daha sonra sarfedip savaşan kimselerle bir değildirler, öncekiler daha üstün derecededirler. Allah, hepsine cenneti vadetmiştir. Allah, işlediklerinizden haberdardır.
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