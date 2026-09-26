Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Fussilat Ayah 31

[ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ] ئێمه دۆست و پشتیوانی ئێوه بووین له ژیانی دونیاو به فهرمانی خوای گهوره دهمانپاراستن، وه لهناو گۆڕو قیامهتیشدا ههر لهگهڵتان ئهبین و هۆگرو دڵنهواتان دهبین و له پردی صیرات دهتانپهڕێنینهوه تا دهتانكهینه بهههشتهوه [ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ ] وه له بهههشتیشدا ئهوهی كه نهفستان ئارهزووی بكات ههموو شتێكتان بۆ ههیه [ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) ] وه ئهوهیشی كه داوای بكهن ههموو شتێكتان پێشكهش ئهكرێ و پێتان ئهدرێ.