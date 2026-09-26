Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Fussilat Ayah 30

{پاداشتى دامهزراوان لهسهر یهكخواپهرستى} [ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ] ئهو كهسانهی كه ئهلێن پهروهردگاری ئێمه تهنها (الله)یه، پاشان ئیستیقامهیان ههیهو جێگیرو چهسپاو و دامهزراون لهسهر یهكخواپهرستی و كردهوهی چاك و جێبهجێ كردنی فهرزهكان [ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ] فریشتهكانی خوای گهوره له كاتی گیانكێشان و زیندوو بوونهوهو دهرچوون لهگۆڕو چوونه بهههشت دائهبهزنه سهریان و پێیان ئهلێن: [ أَلَّا تَخَافُوا ] ئێوه مهترسێن ترستان لهسهر نیه لهمهودوا ئهمین ئهبن [ وَلَا تَحْزَنُوا ] وه خهفهتیش مهخۆن لهوهی كه له دونیا بهجێتان هێشتووه له سهروهت و سامان و منداڵ و خێزان، چونكه خوای گهوره باشترتان پێ ئهبهخشێ [ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) ] وه موژده بێ لێتان بهو بهههشتهی كه ئێوه بهلێنتان پێ درابوو.