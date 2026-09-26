Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Fussilat Ayah 29

[ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) ] وه كافران ئهلێن: ئهی پهروهردگار ئهو دووانهمان نیشان بده له جن و مرۆڤـ كه ئێمهیان گومڕا كرد تا بیانخهینه ژێر پێمانهوه بۆ ئهوهی زیاتر بچنه ژێرهوهی ئاگری دۆزهخ له نزمترین پلهیدا زهلیل و ڕیسوا بن بههۆی ئهوانهوه ئێمه گومڕا بووین، (مهبهست پێی ئیبلیس و قابیلی كوڕی ئادهمه، ئیبلیسه كه بانگی خهڵكی دهكات بۆ ههموو شیرك و كوفرو تاوان و خراپهیهك، وه قابیل یهكهم كهس بوو كه كوشتنی داهێنا لهسهر زهوی و تا رۆژی قیامهت ههركهسێك بكوژرێت تاوانهكهی دهچێتهوه سهر شانی ئهو بهبێ ئهوهی له تاوانی بكوژهكه كهم بكاتهوه).