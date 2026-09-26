Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Ayah 22
Fussilat
22
41:22
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٢٢
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢
وَمَا
ﱖ
كُنتُمۡ
ﱗ
تَسۡتَتِرُونَ
ﱘ
أَن
ﱙ
يَشۡهَدَ
ﱚ
عَلَيۡكُمۡ
ﱛ
سَمۡعُكُمۡ
ﱜ
وَلَآ
ﱝ
أَبۡصَٰرُكُمۡ
ﱞ
وَلَا
ﱟ
جُلُودُكُمۡ
ﱠ
وَلَٰكِن
ﱡ
ظَنَنتُمۡ
ﱢ
أَنَّ
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
لَا
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
كَثِيرٗا
ﱧ
مِّمَّا
ﱨ
تَعۡمَلُونَ
ﱩ
٢٢
ﱪ
Siz, gözleriniz, kulaklarınız ve derilerinizin aleyhinize şahidlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır; Allah'ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid mevcut ayet için mevcut değil.