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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Fussilat Ayah 21
Fussilat
21
41:21
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ٢١
وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢١
وَقَالُواْ
ﱁ
لِجُلُودِهِمۡ
ﱂ
لِمَ
ﱃ
شَهِدتُّمۡ
ﱄ
عَلَيۡنَاۖ
ﱅﱆ
قَالُوٓاْ
ﱇ
أَنطَقَنَا
ﱈ
ٱللَّهُ
ﱉ
ٱلَّذِيٓ
ﱊ
أَنطَقَ
ﱋ
كُلَّ
ﱌ
شَيۡءٖۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
خَلَقَكُمۡ
ﱐ
أَوَّلَ
ﱑ
مَرَّةٖ
ﱒ
وَإِلَيۡهِ
ﱓ
تُرۡجَعُونَ
ﱔ
٢١
ﱕ
Derilerine: "Aleyhimize niçin şahidlik ettiniz?" derler. "Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önce yaratan O'dur ve O'na döndürülüyorsunuz" cevabını verirler.
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